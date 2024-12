SANTA MARINELLA - Il Castelletto, sede della Polizia locale, in pieno centro città, già da mercoledì sera, è stato illuminato di blu. Il colore è il simbolo della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata in tutto il mondo. Il Comune ha aderito anche quest’anno alla campagna Go Blue di Unicef Italia e Anci. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di tantissimi Comuni del paese, che nella sera del 20 novembre, hanno scelto di illuminare di blu un monumento o edificio pubblico.

“Siamo in prima linea quando si parla di sensibilizzare tutti sui diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti - afferma il sindaco Pietro Tidei - quest’anno ricorre il 35° anniversario dell’approvazione della convenzione delle Nazioni Unite, il trattato che sancisce i principi e i diritti dell’infanzia. La proposta di illuminare di blu un edificio pubblico, nel nostro caso, l’ottocentesco Castelletto, sede della Polizia Locale, è un invito a ricordare in modo simbolico l’importanza di garantire l’attuazione della convenzione e a non dimenticare che nel mondo, ci sono centinaia di migliaia di minori che non possono godere del diritto di vivere, giocare, studiare, sorridere e sognare, perché hanno avuto la sfortuna di nascere in quelle zone dove non regna la pace e dove ogni giorno, a causa della guerra, perdono la vita tantissimi innocenti”.

“Tutta l’amministrazione comunale – conclude Andrea Amanati - ha condiviso le parole del Sindaco Tidei e ha invitato la città a riflettere sull’importanza della giornata dedicata all’infanzia e all’adolescenza”.

