MONTEFIASCONE – «Congratulazioni e benvenuto a Montefiascone al capitano Colusso. È con grande piacere che rivolgo le mie congratulazioni e il mio personale benvenuto al nuovo comandante della compagnia carabinieri di Montefiascone, il capitano Stefano Angus Colusso che prende il posto del maggiore Antonino Zangla, che ringrazio per il lavoro svolto e che per 6 anni ha guidato i militari dell’Arma sul territorio con alto spirito di servizio, divenendo un punto di riferimento per tutti i cittadini». Così Francesco Battistoni, vice presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici. «Con l’arrivo del capitano Colusso – conclude – sono certo che il territorio e i cittadini potranno continuare ad affidarsi con fiducia e sicurezza ai valori del corpo e sono altresì sicuro che il neo comandate continuerà l’attento e proficuo lavoro di contrasto alla criminalità e di tutela dei luoghi al servizio dello stato e della comunità di Montefiascone».