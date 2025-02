TARQUINIA - Una grande opportunità per le imprese artigiane di tutto il territorio. Il bando “Valore artigiano” presentato mercoledì nella sala consiliare del palazzo comunale ha raccolto il favore della città di Tarquinia.

L’incontro informativo è stato organizzato dall’assessorato all’Artigianato del Comune e dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia proprio per illustrare le opportunità offerte alle imprese artigiane dal bando della Regione Lazio che destina ben 6 milioni di euro per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore Andrea Andreani che hanno illustrato i termini del bando.

«L'artigianato è un comparto produttivo molto importante della città – ha detto il primo cittadino -, che contribuisce in modo significativo all'economia locale. Il bando offre un'opportunità concreta per le imprese tarquiniesi di innovare e crescere».

«Invito tutte le realtà artigiane del nostro territorio a partecipare attivamente, sfruttando al massimo le risorse messe a disposizione – afferma l’assessore Andrea Andreani -. Abbiamo voluto tenere questo momento informativo, perché il bando costituisce un’occasione per la crescita del settore, innescando un circolo virtuoso di rafforzamento della competitività sul mercato».

Durante l’incontro, i rappresentanti di Cna hanno illustrato i dettagli del bando regionale, che mette a disposizione 6 milioni di euro per sostenere le imprese artigiane del Lazio attraverso contributi a fondo perduto destinati a due tipologie di progetti: innovazione e ammodernamento degli impianti produttivi, con un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro; valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale, con una dotazione di 1 milione di euro.

Le imprese artigiane, iscritte all’albo da almeno 5 anni, con un investimento minimo di 5mila euro, potranno ottenere contributi fino a 12mila euro per progetti di innovazione e 10mila euro per la valorizzazione dell’artigianato tradizionale, coprendo dal 60% all’80% delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dal 20 febbraio 2025 al 15 aprile 2025.

Oltre alla presentazione del bando, durante l’incontro sono stati illustrati i servizi di Cna Viterbo e Civitavecchia per accompagnare le imprese nell’accesso ai finanziamenti e nel rafforzamento della propria competitività: lo sportello Eblart, che offre prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori artigiani e agevolazioni per le famiglie; lo Sportello Uni.Co Confidi, che costituisce uno strumento fondamentale per facilitare l’accesso delle imprese al credito bancario.

