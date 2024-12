CIVITAVECCHIA – Si terrà il 4 giugno prossimo, presso l’aula A del Tribunale di Civitavecchia, la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore capo Alberto Liguori.

Alberto Liguori è stato scelto dal Consiglio superiore della Magistratura per sostituire Andrea Vardaro come nuovo procuratore capo di Civitavecchia e andrà a coprire una sede rimasta vacante per circa due anni, tenuta dal facente funzione Alessandro Gentile.

Alberto Liguori arriva a Civitavecchia da procuratore capo di Terni ed è originario di San Demetrio Corone, nel cosentino. Una lunga carriera iniziata nel 1991 ad Enna. Poi il lavoro come magistrato di sorveglianza a Cosenza e, nel 2008, la nomina a presidente del tribunale di sorveglianza di Catanzaro arrivata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura a maggioranza con 9 astensioni. È stato anche togato al Csm dal 2010 al 2014.