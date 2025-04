ALLUMIERE - Si avvicina il 25 aprile e l'Anpi di Allumiere, coordinato da Catia Galimberti, si unisce fortemente all'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Roma per spiegare a tutti il valore di questa ricorrenza. Care compagne e cari compagni, amiche ed amici, si avvicina il 25 aprile, Festa nazionale che celebra la Liberazione d’Italia dal nazifascismo e giornata di Lotta che ribadisce il nostro impegno per l’applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza, per la difesa della democrazia, per l’affermazione e l’ampliamento dei diritti sociali e civili, per la giustizia sociale, per l’autodeterminazione dei popoli, per la Pace e l’amicizia tra le nazioni - scrivono dall'Anpi provinciale e dall'Anpi di Allumiere - il contesto in cui viviamo, nel quale il Paese attraversa una stagione difficilissima caratterizzata dal forte rischio di una involuzione autoritaria e da un acuirsi della crisi economica e della precarietà, e in Europa e nel mondo soffiano venti di guerra e inaccettabili politiche belliciste e guerrafondaie che calpestano i diritti umani e opprimono popolazioni in molte parti del mondo prima fra tutte quella palestinese, riteniamo che la Festa della Liberazione debba essere valorizzata al massimo evitando qualsivoglia strumentalizzazione e distorsione, al fine di affermare con forza che la strada da seguire per la costruzione della società immaginata e voluta dalle partigiane dai partigiani è tracciata nei princìpi fondamentali della Costituzione". La presidente Galimberti a nome del direttivo dell'Anpi di Allumiere e dell'Anpi provinciale invita tutti a partecipare alla manifestazione che si terrà a Roma è che è promossa proprio dall'Anpi.

"Nell’80° anniversario dell’insurrezione vittoriosa delle formazioni partigiane - proseguono dall'Anpi di Allumiere e di Tolfa - daremo vita ad una manifestazione e ad una giornata più ampia rispetto agli anni precedenti. Come sempre inizieremo la giornata rendendo omaggio ai Martiri delle Fosse Ardeatine, per poi spostarci a largo Bompiani dove è sito il monumento ai Valori futuribili della Resistenza e da dove partirà il corteo che attraverserà i quartieri popolari per arrivare a Parco Schuster, luogo in cui si terranno comizio e concerto e da cui, dopo un momento di festa, convivialità e condivisione, partirà la Marcia della Liberazione che ci porterà a Porta San Paolo per rendere omaggio ai partigiani e alle partigiane presso il Memoriale della Resistenza. Vve le partigiane, viva i partigiani, ora e sempre resistenza!"

