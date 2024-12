CIVITAVECCHIA – Nuovo fermo idrico a Civitavecchia per lavori. Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia il giorno 22 febbraio 2024 dalle 8 alle 18.

LE AREE INTERESSATE - Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e-o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: via Vittorio Alfieri, via Altiero Spinelli, via Ugo La Malfa, via Enrico Berlinguer, via Cesare Cantù, via Giovanni Pascoli, via Terme di Traiano, via Giacomo Leopardi, via Adriano, via Santa Costanza, via Salvatore Di Giacomo, via Berto Barbarani, via dell'Immacolata, via Guicciardini. Potrebbero essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe.

I NUMERI DA CHIAMARE – Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in via dell’Immacolata, stazionamento fronte ingresso Tribunale-Procura della Repubblica; via Enrico Berlinguer angolo via Umberto Terracini.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

©RIPRODUZIONE RISERVATA