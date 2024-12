CIVITAVECCHIA – Acea Ato 2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura "Filtri Aurelia", lunedì 25 novembre dalle ore 07:00 alle ore 22:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Borgata Aurelia; via Aurelia Nord e La Scaglia; Pantano e Sant'Agostino; Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800130335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800130335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

