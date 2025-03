CIVITA CASTELLANA -«I servizi di controllo del territorio a Civita Castellana saranno intensificati». Lo afferma il sindaco Luca Giampieri al termine della riunione, svoltasi questa mattina in Prefettura, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

«Ho chiesto durante la seduta di poter discutere degli eventi che si stanno verificando da qualche mese a Civita Castellana e che da giorni riempiono purtroppo le pagine della cronaca locale, destando preoccupazione nella cittadinanza – continua il primo cittadino -. Nel ringraziare le forze di polizia, in particolare dell’Arma dei carabinieri, per il lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio, ho comunque chiesto che vengano intensificati i servizi in essere».

«Abbiamo necessità, in questo particolare momento, di un particolare impegno per impedire che si verifichino, addirittura in pieno giorno, episodi come quelli riportati dalle cronache – conclude Giampieri -. Il prefetto e i responsabili provinciali delle forze di polizia hanno confermato il massimo impegno e la massima attenzione sulla problematica, assicurandomi l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio».

