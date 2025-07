ALLUMIERE - Se la resilienza avesse un volto, sarebbe quello dei contradaioli rossoblù della Storica Contrada Polveriera, protagonisti di un’autentica dimostrazione di forza, cuore e spirito di comunità durante la 20ª edizione della Sagra degli Antichi Sapori e dell’Acquacotta, tenutasi lo scorso fine settimana ad Allumiere.

Dopo quasi due mesi di caldo torrido, domenica è arrivata la pioggia. Ma non una pioggia qualunque: un vero temporale improvviso e violento, con fulmini, vento e acqua torrenziale sin dal mattinoche ha messo a dura prova ogni dettaglio preparato con cura per mesi. Un evento capace di scoraggiare chiunque, ma non la Polveriera.

Invece di arrendersi, i contradaioli rossoblù si sono stretti come una famiglia: hanno protetto le attrezzature, asciugato tavoli e panche, continuato a cucinare con passione e determinazione. I contradaioli rossoblu si sono stretti insieme come una famiglia. Con mani bagnate e sorrisi testardi hanno continuato la preparazione delle loro pietanze, tutte rigorosamente fatte a mano. Ogni piatto è stato servito con il sorriso, a chi era già presente o riusciva a trovare un angolo riparato.E quando il maltempo sembrava aver chiuso ogni possibilità, è arrivata l’idea vincente: improvvisare un servizio di consegna a domicilio, per raggiungere chi aveva prenotato ma non se la sentiva di uscire. In poco tempo, l’acquacotta e le specialità della sagra sono arrivate direttamente nelle case, tra lo stupore e la gratitudine dei cittadini. Sui social, l’ironia correva veloce: “Se non puoi andare alla sagra, la sagra viene da te!”“Abbiamo trasformato l’acqua in orgoglio”, ha dichiarato il presidente Alfredo Moraldi, con commozione negli occhi. “Il grazie più grande va ai nostri contradaioli, che non solo hanno reso possibile la sagra, ma hanno dimostrato cosa significa non mollare. Questa giornata entrerà nella storia della nostra Contrada.”La pioggia ha bagnato tutto, ma non ha spento l’entusiasmo. I profumi delle cucine, le risate, i canti dei ragazzi e l’energia collettiva hanno tenuto viva una festa che, nonostante tutto, ha dimostrato quanto sia forte e unita la comunità di Allumiere.

La Sagra degli Antichi Sapori 2025 non sarà ricordata solo per il cibo o le ricette della tradizione, ma come un simbolo di dedizione e orgoglio condiviso, una vera lezione di appartenenza che ha superato anche la prova più dura: quella del cielo.