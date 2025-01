ALLUMIERE - Ben riuscita la due giorni di eventi che si è svolta ad Allumiere lo scorso fine settimana promossa dalla giunta Landi. Sono stati due giorni dedicati alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali laziali e, in modo particolare, al territorio di Allumiere e dei Monti della Tolfa. Ad aprire la due giirni è stat il convegno che si è svolto presso l'Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, dal titolo "Natale a KM 0: eccellenze e specificità del territorio di Allumiere" (prodotti locali, agricoltura e ambiente)

Si è parlato, fra le altre cose di sentieristica ed escursionismo in relazione alla promozione dei prodotti locali e poi i partecipanti e i cittadini hanno potuto degustare la bontà dei prodotti stessi. Domenica 5 gennaio doveva tenersi sulla piazza di Allumiere una area market, stand enogastronomici e uno showcooking con i prodotti del territorio e altre attività sempre legate alla valorizzazione dei prodotti laziali e di Allumiere, ma visto il maltempo il tutto si è svolto nel Palazzo Camerale. "Natale a KM 0 - I Sapori della tradizione" è stata promossa dalla giunta Landi con il contributo e il sostegno di Arsial e dell Regione Lazio, i quali intendono generare e promuovere una rete di produzione-consumazione virtuosa legata al prodotto a KM 0 all’interno del territorio di riferimento. "La nostra volontà è quella di promuovere il territorio e i suoi prodotti, stando “tra la gente” e permettendo di vivere insieme al consumatore mentre compra e sperimenta il territorio - spiegano gli organizzatori - quello che abbiamo voluto proporre è, infatti, “un viaggio attraverso i sapori della nostra tradizione”: recupero vecchi sementi (farine e pasta con grano senatore cappelli), pane giallo di Allumiere (inserito nella condotta slow food), vini provenienti da vitigni biologici locali, olio extra vergine d’oliva produzione dei coltivatori diretti locali su olive leccino e moraiolo, il recupero dei terreni destinati alla coltivazione dello zafferano, e dei legumi poveri, la produzione di carni e salumi lavorati da bovini e suini di razze locali, infine, non ultimo, il tartufo e i funghi locali, raccolti a stagione, in quantità’ molto elevate, grazie alla fecondità’ del territorio boschivo allumierasco. Nel contesto natalizio sono stati promossi i prodotti dolciari, quali i biscottini di Natale". Relatori dell'incontro sono stati Alessandro Ansidoni (Portavoce Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale), Dott.ssa Miria Catta (Esperta produzioni tipiche e tradizionali del territorio - Arsial), Guardalà Paolo (Il Cammino degli Etruschi Cerveteri - Allumiere - Tarquinia), Lara Sgamma e Carlo Camilletti (Il Cammino dei Minatori), Damiano Fabbri (Il Cammino tra Terra e Mare), Antonio Vela (Delegato della Università Agraria di Allumiere per la valorizzazione e promozione dei prodotti locali). Sono stati presenti iI sindaco di Allumiere Luigi Landi e il presidente dell'Università Agraria Daniele Cimaroli.

