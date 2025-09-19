TARQUINIA - «All'indomani dell'approvazione del Piano dei porti, un'altra importante notizia per il nostro territorio, grazie al lavoro dell'amministrazione Rocca e dei nostri consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli».

Il circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia non manca di esprimere soddisfazione anche per lo sblocco dei finanziamenti per il rifacimento della spiaggia delle Saline. «La giunta regionale del Lazio ha appena attivato il Piano per la difesa integrata della costa, redatto dall'assessorato alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio e finanziato con circa 90 milioni di euro - ricordano i meloniani di Tarquinia - Un piano ambizioso che ha l'obiettivo di proteggere e mettere in sicurezza le nostre coste dagli effetti dell'erosione e dei cambiamenti climatici e che punta a superare la logica degli interventi tampone, attraverso una pianificazione strategica e integrata di opere di difesa a medio-lungo termine, sia di carattere strutturale che mobile. Tra i vari interventi previsti, il piano ha inoltre consentito lo sblocco di finanziamenti fermi da anni, tra cui oltre 5 milioni al Comune di Tarquinia per la ricostruzione della spiaggia delle Saline».

©RIPRODUZIONE RISERVATA