LADISPOLI – Ancora cinghiali, sono sempre di più, e invadono pure il piazzale del municipio. L’altra sera un branco di ungulati ha percorso tutta via Claudia e il ponte del fiume Vaccina rovistando tra le siepi del palazzetto comunale, creando qualche danno a dire la verità, per poi dirigersi verso l’area riservata agli amici a quattro zampe in via Firenze. Poi gli animali sono stati visti dirigersi verso la zona della posta e delle scuole in via Sironi. Un problema evidentemente sottovalutato da chi di dovere e che ora è anche difficile da arginare. Le tante attese gabbie non arrivano, i cinghiali continuano a riprodursi nei sentieri della palude e nella boscaglia di Campo di Mare e girano anche di notte alla ricerca di cibo. Nella frazione etrusca sono due i tentativi di aggressione nei confronti dei cagnolini tenuti al guinzaglio dai rispettivi padroni.

