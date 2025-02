LADISPOLI - Se i lavori della Stazione di posta termineranno entro ottobre, quelli per l’Housing First (finanziato per oltre 700mila euro con fondi Pnrr) inizieranno entro marzo.

Si tratta di piccoli appartamenti che saranno ricavati all’interno della palazzina ex Telecom di via Ancona e in uno stabile in via La Spezia. In totale potranno essere ospitate almeno 15 persone.

«Questi interventi - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini - hanno un doppio valore: da una parte ci permettono di rinnovare gli immobili pubblici, contribuendo così a valorizzare anche l'ambiente urbano circostante, dall'altra ci offrono l'opportunità di contrastare, insieme ai Servizi sociali, l'emarginazione e il degrado, promuovendo l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita per le persone più vulnerabili».

« I lavori – ha concluso Pierini - si dovrebbero concludere entro il prossimo mese di ottobre», mese entro il quale ha ricordato anche Pierini, dovrebbero essere terminati i lavori per le due Stazioni di posta. «Nell’immobile di via Ancona avremo, infatti, al piano terra la stazione di posta mentre al primo piano gli alloggi», ha proseguito ancora l’assessore.

«L’amministrazione del sindaco Grando – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli - ha sempre posto al primo posto le Politiche sociali. Questi alloggi destinati alle persone che vivono in condizioni di estrema marginalità saranno un primo passo verso il recupero dell'autonomia individuale e integrazione sociale accompagnato da un team multidisciplinare».

