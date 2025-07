CIVITAVECCHIA – In merito alle preoccupazioni espresse dal segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Enrico Luciani, sul futuro dell’Hospice Carlo Chenis, il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Rosaria Marino, fa chiarezza.

«Desidero – dice – rassicurare la cittadinanza, le istituzioni locali e tutte le associazioni coinvolte che non esiste alcuna ipotesi di depotenziamento, riconversione o chiusura dell’Hospice oncologico di Civitavecchia. L’Hospice non è soltanto un presidio sanitario: è un autentico fiore all’occhiello della nostra Azienda, riconosciuto a livello territoriale e regionale per la qualità delle cure, per l’approccio umano e multidisciplinare, e per il ruolo insostituibile che svolge nell'accompagnare i pazienti e le loro famiglie in un momento delicato della vita. È anche e soprattutto – conclude – un luogo carico di valore affettivo e simbolico per la comunità, e come tale non solo sarà preservato, ma continuerà a essere sostenuto e valorizzato».

