Viene trovato in possesso di una pistola e arrestato. E’ accaduto giovedì scorso quanto i carabinieri di Grotte di Castro, a seguito di una articolata attività investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in località Santa Romana, alla ricerca di armi illegalmente detenute. E’ stata trovata una pistola marca Beretta modello 34 Cal. 7.65 con due caricatori e 22 cartucce stesso calibro, non denunciata e con la matricola abrasa.

Il possessore, settantaduenne con precedenti di polizia, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, successivamente rimesso in libertà.