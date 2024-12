Gravissimo incidente questa mattina a Tarquinia dove una donna di 59 anni è deceduta a seguito delle ferite riportate in un investimento. Il fatto è accaduto intorno alle 11 all’altezza dell’edicola di via Aurelia Vecchia. Per cause ancora in corso d’accertamento, la donna stava attraversando quando un’auto che procedeva dalla strada di Tuscania l’ha travolta. Soccorsa dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’eventuale trasporto al policlinico Gemelli, ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta sul posto. La vittima si chiamava Maria Antonia Lari.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.