FIUMICINO - Un grave incidente ha paralizzato la Roma-Fiumicino, nella giornata di ieri. Due auto, dopo un violento impatto si sono ribaltate, per cause da accertare. L’incidente è avvenuto all’altezzadi Fiera di Roma. La carreggiata in direzione Fiumicinoè stata chiusa. Sul posto è atterrata l’eliambulanza, che ha trasportato uno dei feriti d’urgenza all’ospedale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che è andato in tilt: lunghe code si sono registrate fin dal Raccordo. Tanti i disagi per gli automibilisti, per quella che stata un’altra giornata “nera” questa che va ad aggiungersi ad alle quotidinae criticità per il traffico locale.