ALLUMIERE - Nella splendida cornice della Cava Gangalandi, famosa per la sua bellezza e suggestività, si è svolta come ormai da tradizione la XVIIi edizione della “Notte del Buttero”, con il numero record di 27 squadre partecipanti. Inserendosi nella tradizione delle terre allumierasche, che vedono la figura del buttero come una delle più importanti nella storia della comunità di Allumiere, è stata riproposta questa giostra equestre, spettacolare per la sua ambientazione notturna a ridosso di una delle più belle località di Allumiere, la Cava Gangalandi. Questa manifestazione, organizzata dal Comune di Allumiere, dall’Università Agraria di Allumiere, dall’Associazione Nazionale del Cavallo Tolfetano, dalla Contrada La Bianca coadiuvate dallo storico gruppo di volontari, ha fatto rivivere, almeno per una notte, la leggendaria figura del Buttero allumierasco.27 squadre partecipanti, 81 cavalieri, provenienti da tutta la Maremma laziale, si sono sfidati nelle due classiche gare, ossia una gara di abilità, che prevedeva uno slalom con varie tipologie di ostacoli, come il fantoccio con l’anello, la siepe, l’arco di fuoco, che i cavalieri hanno dovuto compiere con una staffetta, seguita dal classico gioco di velocità del cappello, dove cavalieri di due squadre si sono affrontati creando uno spettacolo attraente e vorticoso. Primo posto per la squadra “La Quercia” composta da Fabio Porchianello su Porsenna, Sara Quatrini su Sydney e Marco Quatrini su Jerry, che ha totalizzato tra il primo ed il secondo gioco un tempo di 128,74. A pochi secondi di distanza si è classificata la squadra de “La Doganella” con Aleandro Dini su Hamir, Pierluigi Befani su Serena e Umberto Velotti su Jo Bandit, che ha totalizzato 168,15. Terzo posto con 185,24 per Livio Santoni su Mughetto, Alessio Testa su Principessa e Alessandro Papa su Farasha con “La Caballera”. Menzione speciale per 5 squadre di giovanissimi cavalieri, tra cui le più giovani della manifestazione Giorgia Vittori di 10 anni, Elisa Quagliata e Asia Fiorucci entrambe di 11 anni. La Notte del Buttero è stata la prima delle tre giornate eccezionali della Sagra del Contadino e della Porchetta promossa dalla Storica Contrada La Bianca che, ogni anno in questo periodo, organizza una tregiorni del gusto con tanti eventi a corollario che fanno parte dell'identità di Allumiere. La Sagra si è aperta venerdì e si concluderà stanotte presso l'impianto sportivo della Cavaccia e il presidente Massimiliano Speroni e tutti i contradaioli biancoverdi ce la stanno mettendo tutta per accontentare tutti i gusti. Anche quest'anno tutti stanno apprezzando e decantando le lodi delle fantastiche cuoche, degli eccezionali addetti alle griglie e dei superlativi norcini. Molto apprezzati i piatti nei quali tutti ne stanno rilevando l'alta qualità dei prodotti e l'estrema bontà. Anche quest'anno la Sagra del Contadino e della Porchetta si sta confermando "Paradiso dei golosi e dei buongustai". Tra i cibi protagonisti della serata ci sarà la succulenta ed eccezionale porchetta fatta artigianalmente dai norcini Vecchioni e i prelibati piatti preparati dalla cuoca ''storica'' Ornella e da tutte le cuoche eccezionali che da sempre cucinano per la Sagra. Tra i piatti più richiesti c'è l'acquacotta con verdure a km0. I biancoverdi propongono un menù variegato: dopo gli antipasti misti, sarà possibile scegliere tra vari primi insuperabili: lasagna rossa, lasagna bianca funghi e asparagi, tonnarelli all'amatriciana e gnocchi asparagi e pancetta; come secondo si potrà scegliere tra porchetta, salsicce alla griglia, lumache e agnello. Fra i contorni patatine fritte o insalata. Insuperabili i dolci: ottima pizza brodosa (dolce tipico allumierasco con riso e uva sultanina), un rinfrescante e digestivo sorbetto al limone, la golosissima torta Moretta e le ciambelle fritte (semplicemente favolose: una tira l'altra). Da rilevare che al bar sotto le tribune saranno distribuiti con eccellenti salumi locali, patatine, birra, bibite e quant’altro. Ieri si è tenuta la Seconda edizione della Rugged Sprint Cup e oggi la tregiorni biancoverde si chiuderà nel campo equestre con la corsa dei somari (Torneo del Contadino) per terminare dopo cena con il classico appuntamento del “Minipalio del Contadino”. Nella parte degli stand enogastronomici ci sarà un bellissimo spettacolo musicale, nel quale si esibiranno i Costa Volpara. Pochi mesi fa è prematuramente scomparso Simone Torroni e per tutti è difficile ridere e festeggiare.

