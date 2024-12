TARQUINIA - Veicoli d'epoca in sfilata dal Lido al centro storico, passando per la zona artigianale, dove si sono tenute le prove di abilità: è stato questo l'ingrediente principale della prima domenica di luglio a Tarquinia. Una giornata in cui non c'è stato spazio solo per auto, moto e vespe, ma anche per far scoprire Tarquinia ed il Museo alle tante persone venute dalla provincia di Viterbo e di Roma Nord, per il buon cibo dei locali, per l'artigianato dei premi e per i prodotti locali con cui sono stati omaggiati tutti i partecipanti e di cui si è anche colta l'occasione per parlare nella splendida cornice di piazza Cavour.

I ringraziamenti di Fabio Gagni del network “SeAmiTarquinia” sono innanzitutto «per l'Auto Moto Club Viterbo, che ha reso possibile questa giornata, ed in particolare la famiglia Palazzetti e Mauro Sacconi». Proprio la passione travolgente per le due ruote di Sacconi è stata la miccia che ha fatto partire questo bel progetto. «Un plauso poi ai locali coinvolti nella giornata, - dice Gagni -Tibidabo Beach e Bacco Perbacco, con i quali Tarquinia ha fatto una gran bella figura, con la colazione vista mare ed il pranzo nella stupenda piazza Cavour. L'evento è stato inoltre possibile grazie alla imprescindibile disponibilità del Comune e del neo sindaco, e al Corpo di Polizia locale che ha scortato le vetture, permesso di parcheggiare liberamente e far stare comode anche le due ruote nei momenti di pioggia». «Un plauso doveroso e riconoscente agli sponsor, senza i quali non ci sarebbe stato nulla - aggiunge Gagni -: Officina agricola Gagni, Bar Mauro, Coldwell Banker FRG&Partners, Foto Ottica Valerioti, Bacco Perbacco ristoenoteca. Complimenti a La Cadena Souvenir e Sapori ed a Emergenza Creativa per aver offerto premi artigianali di estrema bellezza, confezionati in maniera top. Infine grazie ai 120 prenotati che hanno in qualche modo "creato" l'evento e a tutte le persone che hanno fotografato, condiviso sui social e apprezzato. Tarquinia è questa; Tarquinia è viva.

