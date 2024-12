TARQUINIA - Una mattinata di sport e nuoto non baciata dal bel tempo, ma che ha visto comunque protagonisti oltre 80 atleti: si è svolta domenica mattina la terza edizione della mediofondo di nuoto “Tutti a mollo”, quest’anno valida come campionato regionale individuale Us Acli Open Water e Trofeo Riva Blues.

Nel tratto di spiaggia di fronte all’Assonautica Tarquinia, a partire dalle 10 e scaglionati in varie partenze, i nuotatori si sono lanciati per affrontare circa 2.500 metri di nuoto, giungendo sino alle acque di fronte all’Oasi naturale delle Saline per poi tornare al via.

Tracciato ridotto, invece, per i bambini, impegnati in una gara sui 600 metri.

Al termine, ristoro e pasta party per tutti. Tanti i nuotatori in premiazione, dai più ai meno giovani: a spuntarla, invece, nel Trofeo Riva Blues destinato alle società, è stata l’Arvalia Nuoto.

La mediofondo “Tutti a Mollo” è organizzata dalla società Tarquinia Swimming & Fitness Club in collaborazione con l’ U.S. Acli, la Soc. Arvalia Roma Swimming e Fitness Club, l’ASd Assonautica Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA