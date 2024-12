S. MARINELLA – Nei giorni scorsi, come da programma comunale, si è svolto un grande intervento di ripulitura dei resti del santuario etrusco di Punta della Vipera a Santa Marinella a cura del Polo Museale Civico con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. “Grazie ai tanti soci che sono intervenuti per restituire una testimonianza storico archeologica importante del nostro territorio – dice l’archeologo Flavio Enei, direttore del Museo Civico - nel prossimo programma culturale inseriremo un'apposita visita per fare conoscere la storia e l'archeologia del sito dove abbiamo rimesso in luce i resti del tempio etrusco di Minerva sul quale in epoca romana dopo la demolizione venne costruita una villa rustica. L'area archeologica, già ripulita due anni fa dal Gatc era nuovamente del tutto ricoperta dalla vegetazione. Per una città che vuole sviluppare il turismo è necessario che si organizzi a cura della Multiservizi una costante opera di manutenzione e pulizia dei principali siti archeologici del territorio. I volontari possono contribuire ma non sostituirsi alle istituzioni”.