ALLUMIERE - Ad Allumiere festa grande per le vie del paese con “Magic Christmas Street”. Da stamattina alle 11, fino a tarda sera, per le vie del paese sarà una giornata da vivere con tante attrazioni e atmosfere natalizie per bambini, giovani, adulti e famiglie. Tutto è iniziato ieri. In piazza della Repubblica ha avuto luogo un bellissimo spettacolo di fuoco “Alkimia”.

E poi ancora la tradizionale Parata Natalizia per le vie del paese con Babbo Natale in carrozza, gruppi di danza “Dance World” e “New Dance Evolution Center”, Ginnastica artistica, Gruppo Giovanile Parrocchiale, Unione Sportiva Allumiere, animazione Walt Disney e Artisti di Strada. Emozionante anche il momento della Pace, organizzato da Anpi Allumiere, con canti di Natale, spettacolo di danza, di fuoco e il suggestivo spettacolo di “Incroci Verticali”. Apprezzata la “Parata con Animazione Walt Disney”. Aperta, inoltre, da ieri, al Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, “La Casa di Babbo Natale” allestita dal Gruppo Giovanile Parrocchiale guidato da Cinzia Bucci. Su via Roma i Mercatini Artigianali e dei Prodotti a km0. Sempre ieri, dopo la tradizionale Parata Natalizia, c'è stato l'eccezionale cantante Max Petronilli che ha regalato al pubblico alcune tra le più belle canzoni natalizie. Si proseguirà oggi con la festa. A partire dalle 11.30 in piazza della Repubblica con “Fantastico Natale”, il “Teatro dei Burattini”. Dalle 15 in Piazza della Repubblica un magico Villaggio (Lunapark di Natale) con tanta animazione per i bambini e una sorpresa finale per tutti. Contemporaneamente (alle 15.30) lungo via Roma “Street Dance” con la scuola di danza “New Dance Evolution Center” di Isabella Superchi. Oggi si susseguiranno due spettacoli di fuoco con Aurora alle 17 e alle 18 in via Garibaldi. Alle 16, nel cortile della scuola elementare Concerto di Canti Natalizi della “Ensemble InCantus” .

©RIPRODUZIONE RISERVATA