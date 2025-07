TARQUINIA – Scenografici, coloratissimi, travolgenti: i carri allegorici saranno protagonisti del carnevale estivo di Tarquinia Lido, in programma per sabato 26 luglio 2025.

Il lungomare, dalle 21, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove sfileranno gruppi con maschere rivisitate appositamente per la bella stagione “I veneziani” proporranno un carro elegante e raffinato, ispirato alla tradizione del carnevale di Venezia. La realizzazione è firmata dagli artisti del celebre carnevale di Sciacca, veri maestri della cartapesta e dell’eleganza scenica. “Per tutti in barca”, invece, verrà portato in parata un carro allegro e spensierato, vincitore del “Carnevaletto da Tre Soldi” di Orbetello, richiamando il mondo marinaro tra ironia e tradizione.

“Streghe e stregoni voodoo” promette di stupire con un carro allegramente inquietante e spettacolare, nato dalla creatività dei maestri del Carnevale di Viareggio e rifinito dai carristi di Civita Castellana, dove ha vinto il primo premio, per un viaggio nell’immaginario magico tra luci, ombre e mistero. Ripreso dal carnevale invernale, il carro di “Pinocchio viene dal mare” sarà dedicato ai più piccoli: tra giochi, sogni e il profumo della salsedine, il burattino più famoso del mondo tornerà a vivere in una nuova avventura estiva.

“Shrek”, l’orco più amato di sempre, sarà protagonista di un carro imponente e divertente, pensato per coinvolgere grandi e bambini in un mondo di fantasia e simpatia. Infine, il gruppo “Luci & Music” animerà il lungomare con un concentrato di tecnologia ed effetti luminosi e un potente impianto audio, per trasformare la serata in una discoteca itinerante sotto le stelle. Il carnevale estivo rappresenta un gradito ritorno, dopo anni di assenza, e nasce grazie all’impegno e alla proficua collaborazione tra gli imprenditori balneari e i commercianti del Lido, con il sostegno convinto del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia.

