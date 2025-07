LADISPOLI – Non era concordato il loro arrivo, è stata una sorpresa per tutti i presenti. Alla “Biennale d’Arte” hanno fatto la loro apparizione Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, presenti dunque all’inaugurazione della mostra presso il centro di arte e cultura di via Settevene Palo. Si sono intrattenuti con il pubblico. Autografi, foto e selfie da parte della coppia che sta insieme da quasi 3 anni. «Direi una grande emozione averli con noi – commenta Margherita Frappa, assessore alla Cultura di Ladispoli - . La loro presenza, discreta, autentica, sorridente, ha entusiasmato gli artisti e i visitatori presente, regalando alla serata un’ulteriore nota di bellezza e magia. Un dono inatteso, che resterà tra i ricordi più belli di questa Biennale. Tra l’altro Scamarcio ha detto che potrebbe esserci di nuovo durante la premiazione, assieme ad altri personaggi noti». La rassegna itinerante prevede tante altre giornate a tema dopo le tappe alla Camera dei Deputati, al Castello di Santa Severa e a Palazzo Valentini. Domani apertura della rassegna archeologica al criptoportico di Marina San Nicola. Quadri e raffigurazioni saranno selezionati da una giuria composta da esperti, critici d’arte, curatori e professionisti del settore. Ciascun partecipante, saranno centinaia in tutto, ha proposto anche più opere fino ad un massimo di tre, in piena libertà stilistica e tecnica. «Tante iniziative nel nome dell’arte – prosegue l’assessore Frappa – come l’omaggio alla sala Rosellini di qualche giorno fa. Una iniziativa culturale sempre più importante e di questo ne siamo consapevoli».

