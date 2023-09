Gloria, davanti al santuario fino a domenica 17 settembre

Come comunica con una nota Palazzo dei Priori, la Macchina di Santa Rosa potrà essere ammirata davanti al santuario fino a domenica per gli ultimi giorni. La sera è illuminata ed è uno spettacolo. Lunedì 18 settembre si procederà allo smontaggio, che rappresenta il congedo definitivo della seconda, gloriosa opera dell’architetto Raffaele Ascenzi. Lo stesso che ha vinto il bando per la Macchina del prossimo anno con il progetto “Dies Natalis”.