“Spazio agli studenti”. Questo lo slogan che, questa mattina, centinaia di studenti hanno urlato davanti la sede dell’amministrazione provinciale per rendere pubblico il loro sdegno per lo stato degli edifici scolastici e la mancanza di molte strutture essenziali. A manifestare, in particolare, gli studenti del Buratti . I leader degli studenti, con il megafono, si sono rivolti direttamente al presidente della Provincia Alessandro Romoli chiedendogli “se siamo degni di essere un paese europeo o resteremo un luogo del terzo mondo?” e altre frasi legate al presunto silenzio dell’ente di via Saffi sulla problematica scuola.

Gli studenti avevano già fatto un sit-in di protesta lo scorso 23 gennaio chiedendo alla Provincia, che ha la competenza per l’edilizia scolastica delle scuole superiori, d’intervenire per l’assenza di servizi essenziali come le palestre, le aule magna e strutture di varia tipologia con casi emblematici come attività sportive fatte dai docenti all’esterno. Insieme a ciò, per gli studenti che hanno manifestato ieri manca una dettagliata visione, da parte della Provincia di Viterbo a guida Forza italia-Pd-Civici, dello stato dell’arte delle scuole viterbesi che sono fatiscenti e, nei casi peggiori, anche poco sicure. I ragazzi sono determinati ad andare fino in fondo e vogliono risposte chiare da parte del presidente Romoli e della sua maggioranza che, fino a ora, sono intervenuti con veemenza solo nel caso del dimensionamento scolastico che riguarda appena due istituti scolastici, il Carmine e Grotte di Castro, mentre il problema dell’assenza o inadeguatezza delle strutture scolastiche riguarda un po’ tutti gli istituti della Tuscia. Il disagio è anche dei professori stessi che, per permettere lo svolgimento di laboratori, attività sportive e altre lezioni curricolari, molto spesso devono attrezzarsi personalmente con spreco di risorse e tempo.

«Sperimentiamo un grande disagio – hanno detto tra le altre cose gli studenti ieri – perché siamo inascoltati da mesi e mesi. Mancano i servizi essenziali per gli studenti e non riusciamo a risolvere da anni questi seri problemi». Alla conclusione della manifestazione di protesta gli studenti hanno confermato che lo stato di agitazione andrà avanti e che i motivi urlati davanti la Provincia saranno replicati finché Romoli e i suoi non daranno risposte adeguate alle esigenze di una scuola moderna e funzionale.