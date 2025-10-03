TOLFA - Il gruppo Scout Tolfa 1 parteciperà alla tradizionale Marcia della Pace Perugia–Assisi, in programma per domenica 12 ottobre 2025 e invita l’intera comunità a unirsi a questa importante giornata di impegno civile e di testimonianza per la pace. Per l’occasione è stato organizzato un pullman con partenza da piazzale Europa alle ore 6. Il costo del viaggio è fissato in 30 euro, con prenotazione valida fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è aperta a tutti: i minori potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi ai capi scout o contattare Marta Ceccarelli al numero 331 4388519.

La Marcia Perugia–Assisi è uno degli appuntamenti più significativi in Italia e in Europa per chi crede nella nonviolenza e nella solidarietà tra i popoli. Migliaia di persone ogni anno percorrono i circa 24 chilometri che separano Perugia da Assisi, sventolando le bandiere arcobaleno della pace.

