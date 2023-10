LADISPOLI – Oggi Ladispoli farà il tifo per gli “Humanity Crew” che si giocheranno i mondiali di hip-hop in Portogallo rappresentando l’Italia. La spedizione guidata dal coach Daniele Ingrassia ha già raggiunto in aereo Obidos per disputare i preliminari della kermesse Unite World 2023. Una qualificazione raggiunta in una delle gare più difficili dove solamente cinque formazioni per categoria solitamente staccano il pass. Grande attesa dunque per gli “Humanity Crew” nella categoria Pro. Poi ci sono i piccoli “Good Kids”. «Una immensa soddisfazione – commenta Daniele Ingrassia, il coreografo – questi ragazzi sono formidabili riescono a trasmettere passione e si divertono. Ci misureremo con i ballerini migliori al mondo, sarà una grande emozione». La palestra dove si allenano è Fitness Suite di Ladispoli, ex Gabbiano. In gara anche Yeison Giannino e Riccardo Pacor (Human Boyz) che singolarmente avevano confermato di essere la coppia più forte d’Italia per il momento, portandosi a casa ben cinque vittorie consecutive in cinque competizioni con tanto di riconoscimenti e borse di studio.

