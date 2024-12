SANTA MARINELLA – Erano in 12, gli ex studenti della 3^ B del 1964, del Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia, che si sono ritrovati per una rimpatriata conviviale e festeggiare i 60 anni dal conseguimento del diploma, presso l’agriturismo Il Rifugio dei Cardinali di Santa Marinella.

Una giornata trascorsa in allegria, all’insegna dei ricordi e degli aneddoti di un’epoca ormai lontana, ma che ha lasciato in tutti i ragazzi di allora un’impronta indelebile. Non è mancato un velo di tristezza per il ricordo di alcuni compagni che non ci sono più, e per altri che per vari motivi sono stati impossibilitati ad intervenire, ma che non hanno mancato di inviare i loro saluti.

Nella foto: da sinistra: Salvatore Maruccio, Gianni Leoni, Gino Gagliardi, Costanzo Benacchia, Enrico Veneruso, Antonio Amalfitano, Mimmo Fontana, Franco Bassanelli, Pietro Messina, Maurizio Oroni, Francesco Porzi e Maurizio Urbani.

