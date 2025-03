S. MARINELLA – Si terrà oggi e domani, la due giorni dedicata alle Giornate Fai, che intendono scoprire le bellezze storiche di Santa Marinella. Il percorso di visita, si snoda tra i resti delle mura urbane di Castrum Novum, con ambienti della caserma e la porta est della fortezza del III secolo a.C., il decumano, la piazza del foro con i resti del basamento di un tempio e una fontana monumentale, una ricca domus, ambienti termali e il teatro sul mare. Il sito è in corso di valorizzazione a cura del Polo Museale Civico di S. Marinella, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Etruria, l'Università di West Bohemia, l'Institutum Romanum Finlandiae e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

