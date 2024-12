ALLUMIERE - Nuova iniziativa promossa dal museo di Allumiere. Il prossimo 11 maggio alle ore 10.30 ci saranno le visite guidate dell'archeologa Francesca Regina. È necessario prenotare il percorso di visita. Per info e prenotazioni dal martedì al venerdì rivolgersi allo 0766967793, oppure museo@comune.allumiere.rm.it

Intanto la direttrice del museo, Luciana Giacopini e il suo staff sono all'opera per organizzare al meglio la "Giornata Nazionale delle Miniere Allumiere" che il Mak onorerà al meglio il 24, 25 e 26 maggio prossimo. La "Giornata Nazionale delle Miniere", promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo minerario, è giunta quest’anno alla sua XVI edizione. ISPRA in sinergia con la Regione Lazio, il Comune di Allumiere e con il museo "A. Klitsche de La Grange" di Allumiere organizzano nel Parco Archeo Geominerario Allumiere Monti della Tolfa tre giorni di iniziative utili per la divulgazione scientifica e alla scoperta del patrimonio geologico, minerario, naturalistico e archeologico per far conoscere anche ai non addetti ai lavori il ricco e diversificato patrimonio custodito oggi nelle antiche miniere di Allumiere.

Il 24 maggio prenderà il via la tre giorni di iniziative con l'inaugurazione della Sala Geologia dei Monti della Tolfa. Sono previsti anche dei workshop "Paesaggi culturali e Paesaggi della terra. Percorsi di valorizzazione a confronto".

Partecipano l’amministrazione comunale, la Regione Lazio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale e il MAK. Seguirà il 25 maggio la "Geoescursione Geotrail 1" alla scoperta del Parco Archeo GeoMinerario di Allumiere Monti della Tolfa: un itinerario geologico naturalistico tra le antiche miniere di alunite. Il 26 maggio, infine, si susseguiranno escursioni nel Monumento Naturale Regionale Faggeto di Allumiere: una passeggiata tra alberi secolari e cave di alunite. Il programma completo e l'itinerario con le indicazioni verrà inviato agli iscritti e pubblicato a ridosso delle date.

Le iscrizioni saranno aperte lunedì 13 maggio sul sito di ISPRA nella sezione: XVI Giornata Nazionale delle Miniere. L'iniziativa prevede l’organizzazione di eventi dedicati su tutto il territorio nazionale ed è organizzata da REMI, ISPRA SNPA, con MASE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T e il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, di EuroGeoSurveys e di Primavera della Mobilità dolce.

