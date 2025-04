TOLFA - La Rocca si è tinta di Blu. Suggestiva iniziativa della giunta Bentivoglio: per la "Giornata Mondiale sull'Autismo" (2 aprile), martedì sera e mercoledì sera, il monumento più importante del comune di Tolfa ha visto trasformarsi la sua luce solita in "Blu": blu di fiducia, consapevolezza e sensibilizzazione. La Rocca di per sé già è già emozionante, ma di sera illuminata di blu è stata veramente un colpo al cuore e nessuno ha potuto fare a meno di alzare gli occhi e ammirare lo spettacolo blu in cima alla collina.

