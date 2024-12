SANTA MARINELLA - In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’amministrazione comunale ha organizzato e patrocinato una serie di iniziative che interesseranno la città i prossimi due fine settimana. “Sono giorni in cui si celebrano, in tutto il mondo, l'ambiente e la salvaguardia del pianeta – dice il sindaco Tidei - L’obiettivo delle nostre proposte è avvicinare ragazzi e cittadini al tema della tutela del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. Vogliamo sostenere attività ed iniziative che promuovano uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente e anche della propria città”. Il primo appuntamento della settimana green è per domani con “Verde in Scena”, la mostra mercato di piante insolite e rare al castello di Santa Severa. “L’ingresso alla mostra – spiega la delegata al castello Paola Fratarcangeli - prevede l’acquisto di un biglietto, che consentirà a sua volta di avere un prezzo ridotto a cinque euro per l’entrata al nostro Museo del Mare e della Navigazione. Ricordo che per i residenti l’ingresso al museo è gratuito”. Domenica invece alle 9, il gruppo archeologico Gatc organizza la ripulitura dell’area archeologica di Punta della Vipera, a cui chi vorrà potrà contribuire personalmente, recandosi sul posto. Stesso giorno, alle 11, “Lo sport incontra l’ambiente” con la pulitura della spiaggia del Marangone, curata dalle associazioni Sub Msp e Asd/Ssd , che conterà sul contributo degli studenti e di tanti volontari del territorio. “Siamo contenti di tornare di nuovo a Santa Marinella per un'iniziativa sportiva legata alla tutela dell'ambiente e del mare – afferma il vice presidente MSP Roma Luigi Ciaralli - ringrazio vivamente il Comune, la Capitaneria di Porto e la Protezione Civile che sostengono da anni questa iniziativa, senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile”. Le iniziative della settimana proseguiranno sabato 20 con la Passeggiata Salutare a piedi che partirà dalla biblioteca e giungerà agli scavi di Castrum Novum, passando per Lungomare Marconi. Sempre sabato, alle 11, in biblioteca “Tutti giù per Terra”, letture per bambini e famiglie a cura dei volontari di Npl. Domenica 21 invece sarà possibile visitare la Riserva Naturale di Macchiatonda, che metterà a disposizione le sue guide esperte. Lunedì 22 per la Giornata della Terra, ci sarà l’appuntamento con “Un Albero per amico”, dove gli allievi della Scuola Calcio Accademy, pianteranno alcuni alberi da frutto allo Stadio Fronti.