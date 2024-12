FIUMICINO - Una giornata per sensibilizzare e ricordare quanto sia importante tenere pulito il nostro pianeta e salvaguardare l’ambinete in cui viviamo.

Oggi, dalle 16.30 alle 20.00, si terrà la “Giornata Ecologica Fregene”, una manifestazione dedicata alla pulizia volontaria della Lecceta, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela dell’ambiente. L’iniziativa, organizzata dall’oratorio parrocchiale di Fregene con il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per promuovere la cultura ambientale e la responsabilità collettiva verso il territorio.

Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà in via Porto Conte, da dove prenderà avvio l’attività di raccolta dei rifiuti lungo le aree verdi della Lecceta, una delle zone più caratteristiche del litorale di Fregene.

Tra i partecipanti, anche l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, che dichiara: «Un’ occasione preziosa per unire le forze e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Un impegno condiviso che non solo rafforza il senso di comunità, ma testimonia anche il rispetto e l’amore per il nostro territorio».

Grazie a un accordo tra il Comune di Fiumicino e l’Ati, i rifiuti raccolti saranno gestiti e smaltiti, secondo le normative vigenti, garantendo un contributo concreto alla pulizia ed alla valorizzazione delle aree naturali. L’organizzazione invita tutti i partecipanti a munirsi di guanti adeguati.

Altri materiali utili per la pulizia, saranno forniti in loco. La partecipazione è aperta a tutti. Perché è importante ensibilizzare sullapulizia abientale? Perché la pulizia abientale è essenziale per preservare le risorse naturali, ma non solo. La protezione degli habitat naturali è cruciale per la sopravvivenza di molte specie.

La sensibilizzazione aiuta a mantenere l'equilibrio degli ecosistemi. Un ambiente pulito contribuisce a un'economia sostenibile. Le aree pulite attraggono turisti e investimenti, mentre la contaminazione può avere costi elevati per la salute e la pulizia. Sensibilizzare aiuta a educare le persone sull'importanza delle pratiche di riduzione, riciclo e riutilizzo, promuovendo comportamenti più responsabili. Creare una cultura di rispetto per l'ambiente incoraggia la comunità a prendersi cura del proprio spazio e a lavorare insieme per un futuro migliore.

La pulizia e la cura dell'ambiente possono, inoltre, contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra e promuovendo pratiche sostenibili.

Per questi motivi è importante realizzare iniziative del genere e prenderne parti numerosi: per fare qualcosa di grande anche nel proprio piccolo, che può fare la differenza.