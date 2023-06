CIVITA CASTELLANA – Giornata parchi puliti: si è conclusa con successo la prima giornata per la pulizia dei parchi di Civita Castellana, organizzata da Fare verde. E sabato mattina si replica al parco Primo Maggio (Boschetto) e al parco Romani Stradonico.

Il primo parco, dove si è svolto l’evento, è stato sabato scorso quello di località Priati, con l’organizzazione dei volontari dell’associazione Fare verde e il patrocinio del comune di Civita Castellana. Presenti gli assessori Giovanna Fortuna e Massimiliano Carrisi.

Positiva l’iniziativa, che oltre a rendere più accogliente il parco, ha richiamato l’attenzione dei passanti interessati a partecipare agli eventi futuri e preziose sono state le segnalazioni di alcuni cittadini su altri interventi da effettuare sui beni pubblici.

«Visto l’ottimo risultato della prima pulizia – dichiara la presidente del gruppo locale di Fare verde, Silvia Baldoffei – ci siamo subito attivati per organizzare il secondo evento della giornata Parchi puliti a Civita Castellana. Importante è la partecipazione dei cittadini e il sostegno del Comune». L’appuntamento è per sabato 24 giugno, dalle 9,30 alle 12,30, al parco Primo Maggio (Boschetto) e al parco Romani Stradonico. L’evento si terrà in collaborazione con l’Associazione nazionale Marinai d’Italia e sempre con il patrocinio dell’amministrazione comunale. I cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare.