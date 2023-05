SANTA MARINELLA – Uno scambio di battute al ristorante, risentito ma senza trascendere nei modi e nei toni, poi il “regolamento di conti” fuori dal locale, con un pugno a freddo, in pieno volto, degno di un pugile provetto.

E’ l’incredibile fatto avvenuto a Santa Marinella poco dopo le 15 di ieri. Incredibile non solo per la dinamica, quanto soprattutto per i protagonisti dell’accaduto.

A sferrare il destro da ko è stato infatti il direttore generale dell’Ater di Civitavecchia Emiliano Clementi, mentre il bersaglio del colpo è stato il giornalista Paolo Gianlorenzo, direttore di Etrurianews. Spettatori del match improvvisato diversi commensali di Gianlorenzo, che insieme a lui erano appena usciti dal ristorante sul lungomare di Santa Marinella, e un dirigente del comune che stava pranzando a un tavolo esterno.

L’episodio aveva avuto come detto un prologo all’interno del locale, dove il giornalista ed il dirigente apicale dell’Ater erano seduti a due tavoli piuttosto distanti tra loro, in compagnia di altre persone.

Il giornalista Paolo Gianlorenzo

Gianlorenzo aveva scambiato alcune parole con Clementi che a quanto pare si sarebbe lamentato di alcuni articoli che lo riguardavano usciti recentemente sul blog diretto dal giornalista, che dopo aver risposto per le rime era tornato al suo tavolo, con la questione che sembrava essere finita lì.

Dimesso dall’ospedale, Gianlorenzo ha sporto denuncia nei confronti di Clementi per lesioni personali, presso la stazione dei Carabinieri di via Antonio da Sangallo.

«Quando non si hanno argomenti da mettere sul tavolo, ecco cosa accade. Purtroppo - ha dichiarato Paolo Gianlorenzo - questo signore prova grande risentimento per degli articoli di cui si è reso protagonista, e ha reagito nel modo peggiore, assolutamente ingiustificabile, dimostrando di non essere all’altezza dell’incarico di responsabilità che riveste».