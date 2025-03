TOLFA - Nuovo appello urgente dell'associazione "Emergenze Pelose": gattini cercano casa.

"Ci scrive il signor Gianni chiedendoci aiuto per trovare una famiglia a dei piccoli e dolcissimi gattini - scrivono da Emergenze Pelose - sono 5 gattini sia maschi che femmine, nati da una gattina randagia che ha partorito in zona Braccianese Claudia. La famiglia sta facendo tutto il possibile per prendersi cura di loro, ma non può assolutamente tenerli: dove si trovano non sono graditi. Gli adorabili micetti hanno un mese e mangiano già da soli. Se qualche lettore è interessato all'adozione, o vogliono ulteriori informazioni, o possono aiutare il signor Gianni in qualche modo possono contattarlo al numero 3286558986. Info solo tramite messaggio WhatsApp".

