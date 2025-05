CERVETERI – Sarà la Procura di Civitavecchia a stabilire le responsabilità dei cinque ragazzi che, a febbraio, avrebbero dato via a corse clandestine in auto, sul lungomare di Campo di Mare. I giovani interessati, al momento, hanno negato le accuse mosse nei loro confronti dalla Polizia locale di via Friuli che li ha convocati in caserma. Avrebbero risposto di trovarsi lì in via Navigatori Etruschi ma per altre ragioni. Insomma, l’indagine sembra chiusa ma ad incastrarli però potrebbero essere a questo punto le telecamere comunali posizionate proprio sul lungomare e anche dei filmati girati col telefonino da alcuni privati cittadini che fanno parte del Controllo del Vicinato. I video sono inequivocabili perché si notano le macchine a velocità folle, anche a 200 chilometri orari, percorrere via Navigatori come fosse una pista di Formula Uno. Oltre al reato di competizioni sportive su strada non autorizzate, potrebbe figurarsi il reato di scommesse clandestine. C’è in ballo pure il discorso sicurezza sul lungomare. Considerato questo episodio, su cui la magistratura è chiamata a decidere, gli abitanti di Cerenova e Campo di Mare, ma anche gli stessi comitati, hanno invocato delle contromisure e il messaggio è stato recepito dall’amministrazione comunale. «Abbiamo chiesto e ottenuto l’installazione dei dossi – anticipa il comandante della Polizia locale, Cinzia Luchetti – il Comune si è attivato prevedendo dei fondi in bilancio e credo che a breve si procederà con il posizionamento di queste strutture anche se in questo periodo non si sono verificate più gare tra le auto». La soluzione forse più logica per impedire nuove corse e scongiurare fenomeni emulativi da parte di altri giovani.

