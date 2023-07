TARQUINIA - Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con riferimento all'art. 11 del Regolamento Irriguo in vigore, approvato con delibera n. 15 C.A. del 30/04/2021, avvisa tutti i consorziati ricadenti nel comparto irriguo e nel fuori comparto irriguo del "Lotto 5" di Tarquinia la necessità di adottare misure per salvaguardare l'attuale disponibilità irrigua.

Al fine di preservare e garantire il regolare flusso idrico per le attività agricole, il Consorzio di Bonifica ha infatti deciso di adottare alcune misure precauzionali per completare i cicli colturali in corso. A partire dal 19 luglio e fino al giorno 08/08/2023, non sarà possibile porre a dimora nuove colture del tipo autunno-vernini e neppure effettuare la tempera e l'irrigazione su colture di questo tipo. «Questa decisione - spiegano dal Consorzio - è stata presa per garantire il rispetto delle tempistiche necessarie al completamento dei cicli colturali in atto e assicurare una gestione oculata e sostenibile delle risorse idriche nel nostro territorio. Il personale del Consorzio di Bonifica sarà costantemente in attività per monitorare l'effettivo rispetto di questa disposizione. Eventuali trasgressioni saranno registrate mediante verbale al fine di mantenere un controllo rigoroso e una corretta applicazione delle misure indicate».

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord confida nella piena collaborazione di tutti i consorziati «affinché queste disposizioni vengano seguite scrupolosamente, contribuendo così alla tutela delle risorse idriche e dell'agricoltura locale». «Si ringrazia - concludono dal consorzio - anticipatamente per la comprensione e la collaborazione dimostrate ricordando che gli uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e segnalazione».