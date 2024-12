LADISPOLI – Questa volta a subire le azioni furtive dei malviventi è un esponente politico. Il presidente della massima assise cittadina, Carmelo Augello, ha denunciato di aver subito un furto nella sua abitazione dei Monteroni. Un colpo veloce, mentre Augello era uscito per accompagnare il figlio a scuola calcio. Evidentemente i malviventi erano ben appostati approfittando in un momento di assenza dei proprietari di casa. Il bottino non è alto ma i soliti ignoti hanno messo a soqquadro casa e i danni sono ingenti. Poi la fuga nell’oscurità. Tanti, troppi raid avvenuti nell’ultimo periodo nelle campagne e nella frazione di Cerenova. Gli abitanti chiedono maggiori controlli delle forze dell’ordine.

