LADISPOLI - «Cittadini fate molta attenzione specialmente in prossimità delle feste». La vittima, ennesima dei ladri, è Fabio Ciampa, delegato allo Sport per il comune di Ladispoli. Di notte i malviventi sono entrati nella sua abitazione nel quartiere Cerreto rubando soldi e gioielli per decine e decine di migliaia di euro. Un duro colpo per una famiglia molto conosciuta. «È stata una brutta sorpresa – ha commentato lo stesso Ciampa – avevamo anche i cani e queste persone sono state abili. Ho capito che i malintenzionati se vogliono entrano, a noi ci hanno smantellato casa per portarsi via tanti ricordi di una vita, tra cui quelli di mio figlio legati alla Comunione o di mia moglie. Siamo rammaricati e nello stesso tempo mi rivolgo alla popolazione di essere in guardia e di nascondere molto bene le cose di valore». Il raid nella villetta del delegato è il secondo colpo in poche settimane riguardo a figure legate in qualche modo all’amministrazione comunale. A farne le spese anche Carmelo Augello, presidente della massima assise cittadina. I furfanti avevano atteso che uscisse dalla propria abitazione della frazione agricola dei Monteroni per sgraffignare soldi e gioielli in pieno giorno e andarsene via come se nulla fosse. Ma non solo politici o ristoratori (come nel caso di Cerveteri) nel mirino dei balordi. Un’altra incursione notturna sempre a Ladispoli è stata registrata invece nel quartiere Caere Vetus in via Cesare Battisti l’altra notte. Stesse modalità, con i soliti ignoti che approfittano dell’assenza dei residenti per entrare e fare razzia. I proprietari hanno presentato denuncia alla caserma dei carabinieri di via dei Narcisi. Il bottino è di circa duemila euro.

Da capire se nel furto di Ciampa e dei cittadini di via Battisti siano in funzione gli impianti di videosorveglianza nella zona in modo da poter dare un contribuito alle attività investigative nella speranza che questa escalation possa fermarsi quanto prima anche e soprattutto in prossimità delle festività natalizie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA