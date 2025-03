LADISPOLI – Un colpo tira l’altro nel quartiere Miami. Ancora auto forzate di notte dai ladri, o dal ladro solitario a questo punto. Non c’è pace per gli abitanti di uno dei rioni più popolati. Ancora segnalazioni riguardo alle vetture forzate per rubare qualsiasi cosa si trovi all’interno. Via Alabama, via Arizona, viale California e via Montana le strade più colpite e da diversi giorni si verificano anche piccoli incendi forse innescati da un piromane. «Non c’è due senza tre – è il racconto di Cinzia – di notte sono nuovamente entrati nella mia macchina, per la terza volta. Ormai ho imparato la lezione non lasciando più cose di valore come la scorsa settimana». Oltre ai furti anche i raid incendiari. «Hanno dato fuoco per due volte ai sacchetti dell’immondizia – conferma Paolo – e sono stati danneggiati i muri e i citofoni delle abitazioni».

