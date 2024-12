Ancora arresti per furti in abitazione. Dopo gli otto sudamericani che avrebbe agito nella zona di Nepi, i carabinieri hanno messo le manette ad altre quattro persone per due furti a Faleria e Fabrica di Roma. Il fenomeno dei furti in abitazione negli ultimi mesi ha visto un incremento nella provincia di Viterbo che ha destato allarme sociale nella popolazione.

Come pronta risposta i carabinieri hanno aumentato i controlli su tutto il territorio, potenziando le pattuglie e intensificando la vigilanza nelle ore più critiche.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Civita Castellana venerdì pomeriggio sono stati impegnati in due diversi interventi che hanno portato all’arresto di quattro ladri colti sul fatto.

In un caso a finire nei guai sono stati due uomini di origine nordafricana scoperti mentre perpetravano un furto in una abitazione del centro storico di Faleria. I carabinieri della stazione locale, allertati da un cittadino insospettito da alcuni rumori, hanno fatto irruzione nell’appartamento cogliendo i due all’interno dell’abitazione mentre cercavano refurtiva da asportare. I due uomini erano riusciti ad introdursi nell’abitazione forzando prima la serratura del portoncino d’ingresso della palazzina e poi quella della porta dell’appartamento.

Per i due ladri sono scattate le manette e, dopo le formalità di rito, i carabinieri li hanno sottoposti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, intervenuti a Fabrica di Roma a seguito di una segnalazione, da parte dei proprietari, di furto in atto in abitazione. Giunti tempestivamente sul posto, anche grazie alle indicazioni ricevute dalle vittime, i carabinieri si sono posti all’inseguimento dell’auto dei ladri riuscendo, in breve, a individuare il veicolo parcheggiato davanti l’abitazione dove erano entrati i due sospettati.

Gli accertamenti svolti, anche tramite la visione delle immagini di videosorveglianza dell’abitazione ove era stato perpetrato il furto, hanno consentito di trovare parte della refurtiva nella disponibilità dei due uomini che, pertanto, venivano tratti in arresto.

L'operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal fenomeno dei reati predatori, conferma il costante impegno dell’Arma nelle relative attività di contrasto ed evidenzia, inoltre, l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Le segnalazioni ricevute sono state infatti determinanti in quanto hanno consentito la tempestività degli interventi, l’arresto in flagranza dei quattro soggetti per furto aggravato e, conseguentemente, il ristabilimento della sicurezza pubblica nella comunità.

