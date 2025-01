FIUMICINO - «Ringrzio le donne e gli uomini dei Carabinieri della Stazione di Fregene e a tutta la Compagnia di Ostia, per l’operazione che ha portato all’arresto di uno dei responsabili. Il risultato è frutto di un lavoro investigativo intenso e professionale, che ha visto i militari impegnati anche al di fuori dei normali orari di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. L’arresto dimostra l’efficacia delle operazioni di controllo del territorio e la prontezza nell’intervenire». Queste le parole dei sindaco Mario Baccini in merito all’arresto di uno degli autori dei furti avvenuti a Capodanno.

«A nome dell’Amministrazione Comunale, – conclude il sindaco Baccini` – voglio ribadire il nostro sostegno continuo e la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine per rendere Fiumicino una città sempre più sicura»