LADISPOLI – Ancora un incendio nella notte e ancora un mezzo in fiamme. Stavolta è toccato ad un furgone parcheggiato in via dei Campi Fioriti, nel quartiere Campo Sportivo. Di notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova sono stati allertati da alcuni residenti intervenendo per domare il rogo esploso per circostanze ignote. Sono scoppiati i vetri e il boato ha spezzato il sonno degli abitanti. Incenerito anche un albero. Spetterà ora ai pompieri stabilire se si tratti di un evento doloso o se l’incendio debba essere addebitato ad altre circostanze. Da quanto si è appreso l’artigiano che ha noleggiato il furgone era rientrato nella sua abitazione in tarda serata. Esattamente un mese fa notte di paura in via Bruxelles per un incendio che aveva distrutto una Mercedes e altre due veicoli. Una storia ancora da chiarire dopo che il proprietario ha raccontato di aver visto dai filmati di alcune telecamere private due persone incappucciate aggirarsi intorno alla sua Mercedes. A bruciare poi anche una Lancia Y e una Dacia Sandero.

