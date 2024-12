«Che il Christmas Village 2024 abbia inizio». Con queste parole la sindaca Chiara Frontini ha sottolineato il taglio del nastro in piazza San Carluccio, con cui ha preso via ufficialmente ieri il tradizionale villaggio natalizio nell’area medievale di San Pellegrino. Un evento, tra i più attrattivi della città durante il periodo delle festività, la cui importanza è stata testimoniata dalle tante autorità presenti all'inaugurazione.

Insieme alla prima cittadina c’erano il vescovo Orazio Francesco Piazza, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, la vicepresidente dell’Europarlamento Antonella Sberna, il capogruppo FdI in Regione Daniele Sabatini, il vicepresidente del consiglio regionale Enrico Panunzi e vari assessori della giunta comunale. Oltre naturalmente al patron del Christmas, Andrea Radanich. Hanno presenziato anche diversi rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui il segretario generale della Camera di commercio Francesco Monzillo, il direttore di Confartigianato Andrea De Simone oltre a un folto pubblico di adulti e bambini. Dopo il taglio del nastro è iniziato il “viaggio” nel mondo incantato animato da elfi, gnomi e fate, da Babbo Natale e la Befana e dal Grinch e tra le molte attrazioni che il Christmas Village offre ai visitatori. Da ieri e fino al 6 gennaio i palazzi storici del quartiere medievale più grande d’Europa diventano le dimore dei personaggi che popolano le storie di Natale.

A Palazzo degli Alessandri grandi e piccini troveranno ad attenderli Babbo Natale e i suoi aiutanti e il Grinch sarà poco distante, in piazza Scacciaricci. Tra le novità di quest’anno la Befana che incontrerà i bambini nella sua casa di via San Gemini e il presepe, a grandezza naturale e personaggi statici animati dallo staff del Village inseriti in ambientazioni ispirati al centro storico di Viterbo, ricostruito nei locali dell’ex Zaffera in piazza San Carluccio. E poi il Mondo di ghiaccio, le Poste di Babbo Natale dove i bimbi potranno consegnare le loro letterine, i mercatini natalizi e l’animazione lungo le vie del Village. E le attrazioni proseguono in piazza del Comune con l’Antica giostra a due piani, molto scenografica, che rievoca un vecchio carillon natalizio e in largo degli Almadiani con la pista di pattinaggio con ghiaccio vero.

E, per dirla con la sindaca, «che il Christmas Village 2024 abbia inizio». Quello nel resto del centro cittadino invece prenderà il via il 29 novembre con l’inaugurazione del mercatino di Natale in via Marconi.