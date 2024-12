FIUMICINO - Con l’ordinanza n° 28 del 25/03/2024 sono stati istituiti dei sensi unici di marcia per fluidificare e rendere più sicura la viabilità veicolare. Per regolamentare la sosta, è necessario quindi istituire il parcheggio in alcune strade.

Per eseguire le suddette lavorazioni, il Comune di Fiumicino rende noto che è necessario istituire un divieto di sosta temporaneo per il tempo necessario alla realizzazione della segnaletica orizzontale: in corso dal 06 giugno 2024 e fino a fine lavori divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati su viale Nettuno dall’intersezione con via Porto Recanati a via Viserba per l’esecuzione della segnaletica suddetta.

Il Comune informa che verrà, inoltre, istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: istituzione di parcheggi in linea in viale Nettuno da via Marotta a via Porto Recanati lato sinistro per senso di marcia; Istituzione di parcheggi il linea su viale Nettuno da via Marotta a via Viserba lato destro per senso di marcia; divieto di sosta con rimozione nel tratto tra via Marotta e via S. Fruttoso lato destro.