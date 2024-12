CERVETERI - Il freddo continua a essere il vero protagonista di questo inverno all'interno di diversi istituti scolastici del territorio. A cominciare dall'asilo nido comunale. A puntare i riflettori sui disagi vissuti dal personale scolastico e soprattutto dagli studenti (piccolissimi come nel caso proprio del nido comunale) erano stati, già nei giorni scorsi i consiglieri d'opposizione Luca Piergentili e Gianluca Paolacci investiti della problematica dalle famiglie dei bambini. Per cercare di "mitigare" il problema il personale aveva addirittura invitato i famigliari dei piccini a portare delle stufette da casa. Una situazione che «va avanti da circa tre settimane» avevano denunciato i due consiglieri. E che a quanto pare non interessa solo il nido comunale ma anche la Salvo D'acquisto, e il plesso Marieni.

La situazione almeno per il nido si sarebbe dovuta risolvere in questi giorni, prima delle vacanze natalizie, con l'arrivo di un dispositivo a noleggio in grado di far funzionare l'impianto di riscaldamento ( quello installato a scuola infatti risulterebbe - come spiegato dal sindaco Elena Gubetti nei giorni scorsi - ko). Ma ora, visto il perdurare dei disagi e con l'arrivo - stando alle previsioni meteo - di un clima più freddo rispetto alle ultime settimane, il consigliere Paolacci ha deciso di convocare d'urgenza la Commissione pubblica istruzione - sport- tempo libero - turismo «per analizzare la situazione». L'appuntamento è per lunedì alle 15. «Con questo freddo in arrivo - ha evidenziato - è impensabile che i nostri ragazzi non possano avere i riscaldamenti nelle aule». E il consigliere, ricordando che le commissioni «sono in seduta pubblica» ha invitato chi interessato a partecipare «in qualità di uditore».

