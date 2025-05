LADISPOLI - Da un lato le Frecce Tricolori pronte a sorvolare il lungomare ladispolano, dall'altra parte un simulatore in piazza Rossellini per provare il "brivido" del volo a bordo dell'MB-339. Da oggi e per tutta la giornata di domani e domenica in piazza Rossellini saranno infatti presenti stand informativi ed esperienze immersive a tema aeronautico. «Un'occasione unica per grandi e piccini per avvicinarsi al mondo del volo e conoscere da vicino l'eccellenza dell'Aeronautica militare italiana», ha commentato il sindaco Alessandro Grando.

