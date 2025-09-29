TARQUINIA - La bandiera italiana esposta sul palazzo comunale di Tarquinia strappata e scolorita. Fratelli d’Italia redarguisce l’amministrazione comunale e invita al maggior rispetto per il Tricolore. «In altre occasioni questa amministrazione ci aveva dato prova di una certa sensibilità verso le segnalazioni dei cittadini, quando queste diventano sfogo o addirittura protesta, tramite social e giornali, nei confronti dello svolgimento di attività che dovrebbero essere ordinarie (vedi sfalcio dell'erba), intervenendo, seppure con grande ritardo, ed in continua rincorsa - osserva Fratelli d’Italia - Ciò sembrerebbe tuttavia non valere per il Tricolore. Da giorni - sottolineano da Fdi - infatti numerosi cittadini stanno esprimendo la propria indignazione per lo stato in cui versa la bandiera tricolore issata sulla torre dell'orologio del palazzo comunale, uno dei luoghi più simbolici, oltre che visibili, della città. Il tricolore è ormai ridotto in uno stato vergognoso, stappato e scolorito; il tutto nella totale indifferenza dell'amministrazione, rimasta inerte come se nulla fosse. Il rispetto per la bandiera non è retorica; è un dovere, anche morale, soprattutto per le istituzioni, che devono essere d’esempio nel custodire e onorare ciò che rappresenta uno dei simboli più importanti della nostra nazione. Lo faccia anche l'amministrazione e intervenga subito sostituendo il tricolore; non è la prima volta che si presenta questa situazione e non è possibile ammettere un tale degrado».

